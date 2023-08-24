Очевидец рассказал, что въехавший в пешеходов в Калуге водитель был не в себе

Очевидцы аварии в Калуге, где водитель наехал на группу пешеходов, рассказали RT, что после ДТП на тротуаре лежали люди в крови и без сознания.

«Ещё одна женщина сидела на тротуаре, и ей помогали вытирать кровь с лица. Видели как раз девочек лет 14—15 — лежали на ступеньках магазина. Одна в сознании, другая нет», — рассказала местная жительница.

Другой очевидец отметил, что чудом не оказался на месте аварии. Водитель, по его словам, был не в себе. По утверждениям мужчины, автовладелец «сидел в машине пьяный, не понимал, что происходит».

В результате аварии пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

По информации МВД, водитель был лишён водительских прав.

Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.