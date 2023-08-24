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Десять человек пострадали в результате наезда машины на пешеходов в Калуге

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В результате аварии в Калуге, где водитель врезался в остановку с людьми, пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек находится в тяжёлом состоянии.
Десять человек пострадали в результате наезда машины на пешеходов в Калуге
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«В Калуге произошло страшное ДТП. Водитель въехал на тротуар. Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек — в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram.

Четыре человека были осмотрены на месте, они отказались от госпитализации.

«Экстренные службы прибыли оперативно. Руководитель службы скорой помощи Анна Чернова, глава ГИБДД Калуги и МЧС области работают на месте», — подчеркнул глава области.

По информации МВД, автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

Как выяснила полиция, водитель был лишён водительских прав.

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