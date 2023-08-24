Десять человек пострадали в результате наезда машины на пешеходов в Калуге
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«В Калуге произошло страшное ДТП. Водитель въехал на тротуар. Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек — в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram.
Четыре человека были осмотрены на месте, они отказались от госпитализации.
«Экстренные службы прибыли оперативно. Руководитель службы скорой помощи Анна Чернова, глава ГИБДД Калуги и МЧС области работают на месте», — подчеркнул глава области.
По информации МВД, автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Как выяснила полиция, водитель был лишён водительских прав.