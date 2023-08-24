Наехавшему на пешеходов в Калуге водителю назначили наркологическую экспертизу
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«Автомобиль после детального осмотра будет направлен в автотехническую экспертизу», — говорится в заявлении.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей и осматривают данные с камер видеонаблюдения.
Очевидец ранее рассказал RT, что въехавший в пешеходов водитель был не в себе.
В результате аварии пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек находится в тяжёлом состоянии. По информации МВД, водитель был лишён водительских прав. Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.
Сейчас три человека находятся в операционной после ДТП.