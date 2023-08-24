Наехавшему на пешеходов в Калуге водителю назначили наркологическую экспертизу

В отношении водителя, который въехал в толпу пешеходов в Калуге, назначена наркологическая экспертиза. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Автомобиль после детального осмотра будет направлен в автотехническую экспертизу», — говорится в заявлении.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей и осматривают данные с камер видеонаблюдения.

Очевидец ранее рассказал RT, что въехавший в пешеходов водитель был не в себе.

В результате аварии пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек находится в тяжёлом состоянии. По информации МВД, водитель был лишён водительских прав. Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.

Сейчас три человека находятся в операционной после ДТП.