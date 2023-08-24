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Кардиолог Козлова: гипертоникам не следует пропускать приём лекарств от давления

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Терапевт, кардиолог Ольга Козлова перечислила частые ошибки, которые совершают гипертоники при приёме назначенных лечащим врачом лекарств.
Кардиолог Козлова: гипертоникам не следует пропускать приём лекарств от давления
  • Gettyimages.ru

Человек с гипертонией должен принимать лекарства для снижения давления пожизненно. Зачастую же люди, начав приём, бросают его из-за побочных эффектов вместо того, чтобы незамедлительно обратиться к врачу и заменить препарат, объяснила врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Она также напомнила, что вместе с такими лекарствами нельзя употреблять алкогольные напитки, это может повлечь резкое падение давления.

«Залог успешного лечения гипертонии — регулярный приём гипотензивных препаратов в одно и то же время. Если цифры давления «хорошие», то препарат не отменяется, это может спровоцировать гипертонический криз», — подчеркнула Козлова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что зверобой может усилить действие лекарств.

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