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Врач Соломатина заявила, что зверобой может усилить действие лекарств

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях не рекомендуется употребление зверобоя.
Врач Соломатина заявила, что зверобой может усилить действие лекарств
  • AP

В беседе с сайтом «Москва 24» врач объяснила, что зверобой может усиливать действие лекарств, а также изменить функцию печени.

При этом Соломатина рекомендовала обращать внимание на место сбора травы. По её словам, если зверобой рос на территории рядом с промышленным предприятием или дорогой, то растение может накапливать токсичные вещества, соли тяжелых металлов и радиацию.

По словам врача, проблемы со здоровьем могут возникнуть при смешивании лекарственных трав.

«Когда человек берёт траву от какой-то проблемы и смешивает её с другой со схожим действием, но на упаковке об этом нет информации, то этот эффект может усилиться и будет передозировка», — объяснила Соломатина.

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