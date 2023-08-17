Врач Соломатина заявила, что зверобой может усилить действие лекарств
- AP
В беседе с сайтом «Москва 24» врач объяснила, что зверобой может усиливать действие лекарств, а также изменить функцию печени.
При этом Соломатина рекомендовала обращать внимание на место сбора травы. По её словам, если зверобой рос на территории рядом с промышленным предприятием или дорогой, то растение может накапливать токсичные вещества, соли тяжелых металлов и радиацию.
По словам врача, проблемы со здоровьем могут возникнуть при смешивании лекарственных трав.
«Когда человек берёт траву от какой-то проблемы и смешивает её с другой со схожим действием, но на упаковке об этом нет информации, то этот эффект может усилиться и будет передозировка», — объяснила Соломатина.
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