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Диетолог Кабанов рассказал о пользе вяленых и сушёных овощей и фруктов

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что сушёные и вяленые фрукты, овощи и грибы — это источник витаминов, растительных белков и клетчатки в зимнее время.
Диетолог Кабанов рассказал о пользе вяленых и сушёных овощей и фруктов
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Вяленые и сушёные фрукты сохраняют значительное число полезных витаминов и минералов, отметил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, при сушке фруктов на солнце происходит их ферментация, витаминов в них становится больше. Так, курага значительно превосходит абрикос по набору полезных качеств. А перекусы из кураги с черносливом дают возможность сократить потребление сладостей.

Отличие в сушении и вялении заключается в том, что во втором случае в продукте остаётся часть влаги. Вялеными обычно делают фрукты, помидоры. А вот грибы, напротив, полностью высушивают. Также сушат томаты, перец, лук, морковь и чеснок.

«Польза и состав витаминов при обоих вариантах сушки сохраняется в целом одинаково», — заключил Кабанов.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что наиболее полезными ягодами для человека считаются те, которые произрастают в регионе его проживания.

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