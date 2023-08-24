Врач Ломова: слабость и отёки могут указывать на развитие болезней печени

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова рассказала о симптомах, которые могут указывать на развитие у человека заболеваний печени.

Патологию можно распознать по ряду симптомов. К ним относятся повышенная утомляемость, слабость, головные боли, субфебрилитет (длительное повышение температуры тела), поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

Также следует обратить внимание на снижение веса, отсутствие аппетита, желтуху (желтение) кожи и/или белка глаз, отметила Ломова.

«На заболевания печени также могут указывать такие симптомы, как кожный зуд и высыпания, боль и тяжесть в правом подреберье, акне, аллергические реакции, появление привкуса горечи во рту, возникновение ксантомов и ксантелазмов (мелких узелков желтовато-белого цвета), повышенная раздражительность, частые перепады настроения, склонность к депрессии и проблемы со сном, отёки», — добавила врач.

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