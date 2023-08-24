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Врач Кашух посоветовала употреблять белковое блюдо после тренировки

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о рационе для тех, кто активно занимается спортом.
Врач Кашух посоветовала употреблять белковое блюдо после тренировки
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» врач рассказала, что в первые полчаса после физических нагрузок питательные вещества усваиваются лучше.

Кашух порекомендовала после занятий спортом съесть белковое блюдо. По её словам, белок помогает ускорить обмен веществ и быстрее восстановиться после занятий.

«Часто с этой целью используют специальное спортивное питание, например протеиновые коктейли», — добавила гастроэнтеролог.

Кашух также посоветовала за 1,5—2 часа до тренировки употреблять крупы, цельнозерновой хлеб, картофель. По её словам, это важно, чтобы на тренировке хватало энергии.

«Помимо нутриентов, для роста мышечной массы необходимы витамины и минералы: аскорбиновая кислота, витамины Е и D, группы В (В1, В2, В6), цинк, кальций, магний и железо — их можно получить из овощей, фруктов, кисломолочных продуктов, а также специальных витаминных комплексов», — добавила гастроэнтеролог.

Ранее Кашух рассказала, что зрелые грибы по мере роста становятся опасными для здоровья.

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