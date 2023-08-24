Специалист Штабина посоветовала не давить на ребёнка при выборе профессии

Руководитель профориентационных и просветительских проектов VK Алёна Штабина рассказала RT, как родители могут помочь своему ребёнку выбрать подходящую именно ему профессию.

Штабина сообщила, что результаты недавнего исследования GeekBrains показали: две трети родителей готовы отдать своих детей в сферу IT, невзирая на их интересы.

Подобная позиция во многом объяснима и понятна, учитывая сегодняшнюю перспективность IT-сферы. Однако не стоит решать за ребёнка, кем он будет, отметила специалист.

«После такого дети часто теряют мотивацию и не хотят ничем заниматься. Первое, что нужно сделать родителям, — это пообщаться с ребёнком, узнать больше о его текущих интересах и предрасположенностях», — посоветовала эксперт.

Начинать разговоры о выборе профессии оптимально, когда школьник оканчивает шестой или седьмой класс, заявила она.

«В этом возрасте уже есть минимальная база знаний и понимание специфики некоторых профессий. По мнению педагогов, в более раннем возрасте осознанный выбор профессии маловероятен», — уточнила Штабина.

Если у школьника уже есть определённые интересы, нужно дать ему возможность попробовать себя в соответствующих сферах и показать, как они устроены.

Если же ребёнок пока не знает, чем бы хотел заниматься в будущем, задача родителей — рассказать ему о возможностях и направлениях, существующих на рынке. Начать стоит с того, чем на работе занимаются сами родители, порекомендовала эксперт.

«Стандартные тесты, выявляющие склонность ребёнка к той или иной деятельности, тоже можно использовать, но в идеале — с последующей консультацией психолога. Тогда это будет наиболее эффективно», — добавила Штабина.

Помимо прочего, важно донести до ребёнка, что выбор профессии — это необязательно навсегда. В любой момент можно многое поменять, напомнила собеседница RT.

«В среднем к 35 годам человек может поменять до пяти мест работы. Школьники склонны к некоторому фатализму: думают, что сдадут ЕГЭ, поступят в вуз — и после этого в их жизни уже ничего не изменится. Поэтому важно напоминать, что они просто намечают карьерную траекторию и выбирают из альтернатив», — резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что 85% россиян за последние полгода задумывались о том, чтобы сменить профессию.