Депутат Хинштейн предложил ввести военные кафедры в цифровых вузах

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Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказал мнение, что военные кафедры нужно создать в большем количестве цифровых вузов.
Депутат Хинштейн предложил ввести военные кафедры в цифровых вузах
  • РИА Новости

«Сегодня далеко не во всех цифровых вузах есть военные кафедры, военно-учебные центры. На наш взгляд, это достаточно странно. Сегодня цифровые профессии востребованы как никогда именно с точки зрения современных методов ведения войн и на фоне проведения СВО», — заявил Хинштейн на слушаниях в Госдуме. Его слова приводит Интерфакс.

Ранее заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко назвал Иннополис одним из главных центров подготовки кадров для IT-отрасли. По его словам, университет стал де-факто национальным центром создания образовательных проектов и подготовки кадров для всей цифровой экономики.

Также директор по развитию персонала Лиги цифровой экономики Ангелина Капитонова назвала перспективные IT-профессии.

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