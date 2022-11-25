Чернышенко назвал Иннополис одним из флагманов развития IT-технологий в России
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Об этом сообщает «Российская газета».
«Иннополис — успешный проект в масштабах страны. Это доказывает уже тот факт, что уровень, на который вышло образование в Иннополисе, гарантирует стопроцентное трудоустройство выпускникам. Университет стал де-факто национальным центром создания образовательных проектов и подготовки кадров для всей цифровой экономики», — заявил Чернышенко на мероприятии в Казани, посвящённом десятилетию Иннополиса.
Также он вручил лучшим сотрудникам вуза благодарности федерального правительства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре начали строить индустриальный парк «Новопетровское».