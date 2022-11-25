Чернышенко назвал Иннополис одним из флагманов развития IT-технологий в России

Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко назвал Иннополис одним из главных центров подготовки кадров для IT-отрасли.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Иннополис — успешный проект в масштабах страны. Это доказывает уже тот факт, что уровень, на который вышло образование в Иннополисе, гарантирует стопроцентное трудоустройство выпускникам. Университет стал де-факто национальным центром создания образовательных проектов и подготовки кадров для всей цифровой экономики», — заявил Чернышенко на мероприятии в Казани, посвящённом десятилетию Иннополиса.

Также он вручил лучшим сотрудникам вуза благодарности федерального правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре начали строить индустриальный парк «Новопетровское».