Узнать больше

Чернышенко назвал Иннополис одним из флагманов развития IT-технологий в России

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко назвал Иннополис одним из главных центров подготовки кадров для IT-отрасли.
Чернышенко назвал Иннополис одним из флагманов развития IT-технологий в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает «Российская газета».

«Иннополис — успешный проект в масштабах страны. Это доказывает уже тот факт, что уровень, на который вышло образование в Иннополисе, гарантирует стопроцентное трудоустройство выпускникам. Университет стал де-факто национальным центром создания образовательных проектов и подготовки кадров для всей цифровой экономики», — заявил Чернышенко на мероприятии в Казани, посвящённом десятилетию Иннополиса.

Также он вручил лучшим сотрудникам вуза благодарности федерального правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре начали строить индустриальный парк «Новопетровское».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить