Директор по развитию персонала Капитонова назвала перспективные IT-профессии
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В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что среди самых востребованных будут направления, связанные с искусственным интеллектом и большими данными. Также в числе перспективных — интернет вещей и системы кибербезопасности.
«Считаю, что высшее образование в сфере IT будет востребовано, особенно если усилится тенденция к тому, что вузовские программы всё больше соответствуют задачам, решаемым на рабочих местах», — сказала Капитонова.
По её словам, в настоящее время многие работодатели сотрудничают с университетами и готовы трудоустраивать перспективных студентов.
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