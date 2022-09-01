Директор по развитию персонала Капитонова назвала перспективные IT-профессии

Директор по развитию персонала Лиги цифровой экономики Ангелина Капитонова назвала перспективные IT-профессии.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что среди самых востребованных будут направления, связанные с искусственным интеллектом и большими данными. Также в числе перспективных — интернет вещей и системы кибербезопасности.

«Считаю, что высшее образование в сфере IT будет востребовано, особенно если усилится тенденция к тому, что вузовские программы всё больше соответствуют задачам, решаемым на рабочих местах», — сказала Капитонова.

По её словам, в настоящее время многие работодатели сотрудничают с университетами и готовы трудоустраивать перспективных студентов.

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