военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Директор по развитию персонала Капитонова назвала перспективные IT-профессии

Короткая ссылка
Директор по развитию персонала Лиги цифровой экономики Ангелина Капитонова назвала перспективные IT-профессии.
Директор по развитию персонала Капитонова назвала перспективные IT-профессии
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что среди самых востребованных будут направления, связанные с искусственным интеллектом и большими данными. Также в числе перспективных — интернет вещей и системы кибербезопасности.

«Считаю, что высшее образование в сфере IT будет востребовано, особенно если усилится тенденция к тому, что вузовские программы всё больше соответствуют задачам, решаемым на рабочих местах», — сказала Капитонова.

По её словам, в настоящее время многие работодатели сотрудничают с университетами и готовы трудоустраивать перспективных студентов.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить