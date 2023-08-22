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Гепатолог Вялов: существует множество аналогов «Зепатира»

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Полина Полетаева
Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Росздравнадзор получил уведомление о прекращении поставок «Зепатира».
Гепатолог Вялов: существует множество аналогов «Зепатира»
  • Gettyimages.ru

Специалист отметил, что есть множество аналогов «Зепатира».

«Есть и другие препараты, которыми лечат гепатит С. Поэтому, если вдруг один этот пропадёт, ничего страшного не случится», — считает Вялов.

Он напомнил, что на сегодняшний день существуют поставки из дружественных стран, в том числе из Индии.

«Поэтому минус один западный препарат не решает ситуацию», — добавил гепатолог.

Он также обратил внимание на то, что лечение гепатита С длится от трёх до шести месяцев, в зависимости от степени поражения печени.

«И обычно люди сразу покупают препарат на этот период. Они его покупают на момент начала лечения, поэтому перерыв в поставках на них влияния не окажет», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Росздравнадзоре получили уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С «Зепатир».

Однако, как заявили в ведомстве, это не скажется на поставках в 2024 году.

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