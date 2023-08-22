Гепатолог Вялов: существует множество аналогов «Зепатира»
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Специалист отметил, что есть множество аналогов «Зепатира».
«Есть и другие препараты, которыми лечат гепатит С. Поэтому, если вдруг один этот пропадёт, ничего страшного не случится», — считает Вялов.
Он напомнил, что на сегодняшний день существуют поставки из дружественных стран, в том числе из Индии.
«Поэтому минус один западный препарат не решает ситуацию», — добавил гепатолог.
Он также обратил внимание на то, что лечение гепатита С длится от трёх до шести месяцев, в зависимости от степени поражения печени.
«И обычно люди сразу покупают препарат на этот период. Они его покупают на момент начала лечения, поэтому перерыв в поставках на них влияния не окажет», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что в Росздравнадзоре получили уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С «Зепатир».
Однако, как заявили в ведомстве, это не скажется на поставках в 2024 году.