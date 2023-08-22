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Минпромторг: в России разрабатывают аналог препарата «Зепатир» против гепатита С

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В пресс-службе Минпромторга России заявили, что ряд российских предприятий разрабатывают аналог американского лекарственного препарата «Зепатир» против гепатита С.
Минпромторг: в России разрабатывают аналог препарата «Зепатир» против гепатита С
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«Лекарственный препарат «Зепатир» (МНН гразопревир + элбасвир) находится под патентом на территории Российской Федерации до марта 2030 года. По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведённого лекарственного препарата», — заявили в ведомстве агентству ТАСС.

Вместе с этим в министерстве подчеркнули, что ввод соответствующих лекарств в гражданский оборот не предусмотрен до момента ухода с российского рынка зарубежных компаний, препараты которых находятся под патентной защитой.

Ранее СМИ сообщали, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию препарата от гепатита С — «Зепатира».

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