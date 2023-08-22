«Ъ»: американская MSD прекратит поставки в Россию препарата от гепатита С

Американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию препарата от гепатита С — зепатира.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Министерства здравоохранения России, в котором федеральные медучреждения предупреждаются о прекращении поставок некоторых лекарств, включая зепатир.

Как указывает издание, позже письмо было отозвано ведомством, однако в Росздравнадзоре подтвердили, что американская MSD уведомила службу о прекращении поставок.

Уточняется, что компания обязана сообщать о соответствующем решении минимум за год до фактической остановки поставок.

По данным издания, в России нет аналогов зепатира, вместе с этим, по словам экспертов, на рынке достаточно других лекарств.

Ранее заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили фармацевтическое предприятие «Р-Опра», расположенное на территории (ОЭЗ) особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде.