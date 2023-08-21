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Мантуров и Собянин открыли завод по производству лекарств в Зеленограде

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Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили фармацевтическое предприятие «Р-Опра», расположенное на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде.
Мантуров и Собянин открыли завод по производству лекарств в Зеленограде

Завод будет выпускать лекарственные препараты для терапии онкологических, респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, для терапии ВИЧ-инфекции, а также иммунодепрессанты, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

По словам Мантурова, мощность завода позволит выпускать 270 млн упаковок препаратов в год.

«Это тот самый эффективный способ снижать риски для предпринимателей. Правительство Москвы обеспечило льготы, мы — офсетный контракт», — приводит слова министра сайт kp.ru.

В свою очередь, мэр столицы сообщил, что таким образом решается задача ухода от импорта.

«И вот за это время мы уже построили восемь заводов, в ближайшее время построим ещё семь. В итоге в этом году объём производства в Москве вырос на две трети — на 67,5%, а стоимость закупок снизилась в 1,5—2 раза», — заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что компания «Оксикор» из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, старт производства которого намечен на начало осени 2023 года.

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