В Москве начнут производить первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом

Компания «Оксикор» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала первый российский мембранный оксигенатор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом, старт производства которого намечен на начало осени 2023 года.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, производство аппарата будет вестись на площадке «Печатники».

«Запуск первой очереди намечен на сентябрь 2023 года, второй — на январь 2024-го. На первом этапе планируется выпуск 10 тыс. аппаратов, далее он вырастет до 50 тыс. единиц в год», — отметил Ефимов.

В свою очередь, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что данная компания имеет договор на аренду свыше 426 кв. м, в рамках проекта уже было инвестировано около 80 млн рублей и создано 22 рабочих места.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что импортозамещающие компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов разработали и произвели на заводе в столице.