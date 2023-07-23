Собянин: на заводе в Москве произвели импортозамещающие компоненты для атомных ледоколов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что импортозамещающие компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов разработали и произвели на заводе в столице.

«Столичный завод первым в России разработал и произвёл компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов. Раньше эти детали поставляли из Европы», — написал он в Telegram.

Мэр указал, что соответствующий элемент был создан за рекордные четыре месяца. Планируется, что к концу года такие компоненты будут установлены на всех строящихся ледоколах в стране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Северного морского пути.