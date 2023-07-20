Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Севморпути
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Об этом он сказал, говоря о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2».
«Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь... Потому что после реализации второй части «Арктик СПГ — 2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причём ледоколы самого большого класса», — указал Путин.
Ранее Путин во время своего визита в Мурманскую область заявил о значимости проектов по производству СПГ.