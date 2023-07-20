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Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Севморпути

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Северного морского пути.
Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Севморпути
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом он сказал, говоря о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2».

«Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь... Потому что после реализации второй части «Арктик СПГ — 2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причём ледоколы самого большого класса», — указал Путин.

Ранее Путин во время своего визита в Мурманскую область заявил о значимости проектов по производству СПГ.

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