Врач Левчук заявила, что каждый стоматолог должен вести фотопротокол

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, как определить профессионализм стоматолога.

В беседе с Life.ru Левчук объяснила, что перед лечением стоматолог должен составить план лечения, с которым пациент должен ознакомиться и его подписать. При этом добросовестный врач должен проинформировать о возможных рисках.

«Если вам обещают 100%-ный результат без рисков — это повод насторожиться. То же самое можно сказать в случае, если вас торопят с принятием решения», — добавила врач.

По её словам, стоматолог также обязан вести фотопротокол (снимки полости рта) перед началом лечения, в процессе и после.

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