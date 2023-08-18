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Стоматолог Кузина: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов

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Детский стоматолог клиники «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина рассказала, как уменьшить процесс образования зубного налёта.
Стоматолог Кузина: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов
  • Gettyimages.ru
  • © RedHelga

Мягкий зубной налёт появляется прежде всего вследствие употребления продуктов и напитков, содержащих большое количество сахара, отметила стоматолог в беседе с газетой «Известия».

Также, по её словам, поверхностное окрашивание зубов может быть вызвано употреблением определённых лекарств, продуктов с красителями, курением. Нанести вред поверхности зубов могут также чай, кофе и кислые фрукты, такие как ананасы и апельсины.

Для того чтобы сохранить зубы белыми и здоровыми, необходимо соблюдать ряд профилактических мер, отметила Кузина. Следует чистить зубы утром и вечером, а также после употребления вредящих зубам продуктов и напитков, ограничить употребление кофе и продуктов с красителями, использовать ополаскиватель для полости рта и ирригатор.

Ранее врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о полезных для памяти продуктах в пожилом возрасте.

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