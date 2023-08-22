Химик Дорохов: дешёвые канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал RT, какие канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников.

Так, по словам эксперта, в преддверии 1 сентября родителям при выборе канцтоваров для детей важно обращать внимание не только на их внешнюю привлекательность, но и на качество.

«Многие ручки, карандаши низкого качества могут содержать фенол и формальдегид. С учётом привычки многих детей грызть эти предметы, возможно развитие острой аллергической реакции. Кроме того, вредные вещества могут накапливаться в организме, приводя к поражению внутренних органов», — объяснил Дорохов.

В свою очередь, в некоторых фломастерах в качестве растворителя может присутствовать производное бензола — ксилол.

«Безопаснее брать фломастеры на основе спиртовых растворителей. Флуоресцентные маркеры содержат химические вещества, понижающие иммунитет ребёнка», — добавил собеседник RT.

Если канцелярия обладает резким химическим запахом, это ещё один верный признак, что продукция небезопасна.

«Популярные у детей ручки с фруктовыми ароматами тоже лучше оставить на полке магазина: во-первых, они могут стать триггером развития аллергической реакции, во-вторых, отвлекают от учебного процесса», — уточнил Дорохов.

Опасными могут быть не только пишущие принадлежности, но и ластики, заявил специалист. Контрольные закупки канцелярии выявили, что во многих из них содержатся тяжёлые металлы, в том числе свинец.

Для того чтобы не навредить здоровью школьников, он порекомендовал приобретать канцелярию только в сертифицированных магазинах.

Ранее общественный деятель, председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа и глава местного сообщества родителей Марианна Кристалинская рассказала RT, каких правил стоит придерживаться родителям школьников, чтобы сэкономить на покупке канцелярии в преддверии нового учебного года.