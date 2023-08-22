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Химик Дорохов: дешёвые канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников

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Ксения Калинкина
Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал RT, какие канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников.
Химик Дорохов: дешёвые канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Manit Chaidee

Так, по словам эксперта, в преддверии 1 сентября родителям при выборе канцтоваров для детей важно обращать внимание не только на их внешнюю привлекательность, но и на качество.

«Многие ручки, карандаши низкого качества могут содержать фенол и формальдегид. С учётом привычки многих детей грызть эти предметы, возможно развитие острой аллергической реакции. Кроме того, вредные вещества могут накапливаться в организме, приводя к поражению внутренних органов», — объяснил Дорохов.

В свою очередь, в некоторых фломастерах в качестве растворителя может присутствовать производное бензола — ксилол.

«Безопаснее брать фломастеры на основе спиртовых растворителей. Флуоресцентные маркеры содержат химические вещества, понижающие иммунитет ребёнка», — добавил собеседник RT.

Если канцелярия обладает резким химическим запахом, это ещё один верный признак, что продукция небезопасна.

«Популярные у детей ручки с фруктовыми ароматами тоже лучше оставить на полке магазина: во-первых, они могут стать триггером развития аллергической реакции, во-вторых, отвлекают от учебного процесса», — уточнил Дорохов.

Опасными могут быть не только пишущие принадлежности, но и ластики, заявил специалист. Контрольные закупки канцелярии выявили, что во многих из них содержатся тяжёлые металлы, в том числе свинец.

Для того чтобы не навредить здоровью школьников, он порекомендовал приобретать канцелярию только в сертифицированных магазинах.

Ранее общественный деятель, председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа и глава местного сообщества родителей Марианна Кристалинская рассказала RT, каких правил стоит придерживаться родителям школьников, чтобы сэкономить на покупке канцелярии в преддверии нового учебного года.

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