Депутат не сочла участие в линейке уважительной причиной отсутствия на работе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России предложили считать участие в школьной линейке уважительной причиной отсутствия на работе.

По словам Бессараб, данная мера избыточна.

«Сегодня уважительной причиной отсутствия на рабочем месте, в соответствии с трудовым законодательством, является причина, не зависящая от работника. То есть такие причины, по которым он не мог прийти на работу», — напомнила депутат.

Она пояснила, что предложенная мера фактически сподвигнет на создание ещё одного нерабочего календарного дня для лиц, имеющих детей школьного возраста.

Парламентарий также обратила внимание на то, что на сегодняшний день в России работник и работодатель «договариваются об отсутствии в этот день».

«Я не знаю ни одного случая, когда вменяемый работодатель не отпустил бы работника на линейку к своему ребёнку. Другое дело, что чаще всего отпускаются так: «Ничего страшного, опоздаешь», но иногда приходится (брать выходной. — RT) за счёт отпуска или отгула. Но даже в этом случае, как мне кажется, это та причина, по которой стоит договариваться», — заключила Бессараб.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил считать участие родителей в торжественных школьных линейках уважительной причиной отсутствия на рабочем месте.