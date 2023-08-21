В Воронежской области выявили случай заболевания сибирской язвой

Роспотребнадзор выявил случай заболевания сибирской язвой в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия.

«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Болезнь возникла при контакте с тушей заражённого животного», — говорится в сообщении ведомства.

Диагноз подтвердили лабораторно. В связи с этим специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

Пятеро переболевших сибирской язвой в Туве выздоровели, заявили в Минздраве региона.