В Воронежской области выявили случай заболевания сибирской язвой
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«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Болезнь возникла при контакте с тушей заражённого животного», — говорится в сообщении ведомства.
Диагноз подтвердили лабораторно. В связи с этим специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.
Пятеро переболевших сибирской язвой в Туве выздоровели, заявили в Минздраве региона.