Узнать больше

В Воронежской области выявили случай заболевания сибирской язвой

Короткая ссылка
Роспотребнадзор выявил случай заболевания сибирской язвой в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия.
В Воронежской области выявили случай заболевания сибирской язвой
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Болезнь возникла при контакте с тушей заражённого животного», — говорится в сообщении ведомства.

Диагноз подтвердили лабораторно. В связи с этим специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. 

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

Пятеро переболевших сибирской язвой в Туве выздоровели, заявили в Минздраве региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить