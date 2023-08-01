Все пациенты с сибирской язвой в Туве выздоровели

Пятеро переболевших сибирской язвой в Туве выздоровели, заявили в Минздраве региона.

«Выписан с амбулаторного лечения последний пациент, который лечился от сибирской язвы, после его клинического выздоровления», — сообщили в ведомстве.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о ситуации с выявлением сибирской язвы в Республике Тыва.