Все пациенты с сибирской язвой в Туве выздоровели
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«Выписан с амбулаторного лечения последний пациент, который лечился от сибирской язвы, после его клинического выздоровления», — сообщили в ведомстве.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о ситуации с выявлением сибирской язвы в Республике Тыва.