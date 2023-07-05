Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с выявлением сибирской язвы в Туве

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о ситуации с выявлением сибирской язвы в Республике Тыва.

«Люди могут заражаться, которые контактируют с мясом заражённым. Но эпидемия от этого не пойдёт, потому что эта бактерия не передаётся от человека к человеку», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Альтштейн, бациллы сибирской язвы чувствительны ко многим антибиотикам.

Ранее сообщалось, что в Республике Тыва у четверых госпитализированных подтвердили диагноз «сибирская язва».