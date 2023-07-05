Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с выявлением сибирской язвы в Туве
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«Люди могут заражаться, которые контактируют с мясом заражённым. Но эпидемия от этого не пойдёт, потому что эта бактерия не передаётся от человека к человеку», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
Как отметил Альтштейн, бациллы сибирской язвы чувствительны ко многим антибиотикам.
Ранее сообщалось, что в Республике Тыва у четверых госпитализированных подтвердили диагноз «сибирская язва».