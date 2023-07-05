Минздрав Республики Тыва подтвердил сибирскую язву у четверых госпитализированных

В Республике Тыва у четверых госпитализированных подтвердили диагноз «сибирская язва». Об этом заявил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

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