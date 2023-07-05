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Минздрав Республики Тыва подтвердил сибирскую язву у четверых госпитализированных

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В Республике Тыва у четверых госпитализированных подтвердили диагноз «сибирская язва». Об этом заявил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.
Минздрав Республики Тыва подтвердил сибирскую язву у четверых госпитализированных
  • Gettyimages.ru
  • © AzmanL

Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что ещё двоих пациентов обследуют.

Все пациенты получают необходимое лечение.

В июне сообщалось, что жителя Республики Тыва, у которого обнаружили признаки сибирской язвы, госпитализировали в Кызыле.

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