Минздрав Республики Тыва подтвердил сибирскую язву у четверых госпитализированных
В Республике Тыва у четверых госпитализированных подтвердили диагноз «сибирская язва». Об этом заявил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.
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Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что ещё двоих пациентов обследуют.
Все пациенты получают необходимое лечение.
В июне сообщалось, что жителя Республики Тыва, у которого обнаружили признаки сибирской язвы, госпитализировали в Кызыле.
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