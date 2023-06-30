Жителя Тувы с признаками сибирской язвы госпитализировали в Кызыле
- РИА Новости
Отмечается, что в четверг, 29 июня один из участников процесса убоя лошади для сдачи мяса в селе Бижиктиг-Хая пожаловался медикам на ухудшение здоровья.
30 июня его доставили в инфекционную больницу Кызыла с предварительным диагнозом «сибирская язва».
Специалисты проводят лабораторные исследования в отношении остальных участников процесса убоя.
Надзорные органы начали проверку.
В марте в СУ СК России по Чувашии сообщили, что специалисты Роспотребнадзора изъяли заражённое сибирской язвой мясо в республике.