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Жителя Тувы с признаками сибирской язвы госпитализировали в Кызыле

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Жителя Республики Тыва, у которого обнаружили признаки сибирской язвы, госпитализировали в Кызыле. Об этом информирует прокуратура республики в своём Telegram-канале.
Жителя Тувы с признаками сибирской язвы госпитализировали в Кызыле
  • РИА Новости

Отмечается, что в четверг, 29 июня один из участников процесса убоя лошади для сдачи мяса в селе Бижиктиг-Хая пожаловался медикам на ухудшение здоровья.

30 июня его доставили в инфекционную больницу Кызыла с предварительным диагнозом «сибирская язва».

Специалисты проводят лабораторные исследования в отношении остальных участников процесса убоя.

Надзорные органы начали проверку.

В марте в СУ СК России по Чувашии сообщили, что специалисты Роспотребнадзора изъяли заражённое сибирской язвой мясо в республике.

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