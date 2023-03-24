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СК: специалисты Роспотребнадзора изъяли заражённое сибирской язвой мясо в Чувашии

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В СУ СК России по Чувашии сообщили, что специалисты Роспотребнадзора изъяли заражённое сибирской язвой мясо в республике.
СК: специалисты Роспотребнадзора изъяли заражённое сибирской язвой мясо в Чувашии
  • РИА Новости

По информации СК, житель деревни Старое Акташево в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, заражённого сибирской язвой. В результате сибирской язвой заразились несколько человек. 

«Установлено, что указанное мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления», — заявили в СК.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли мясо для исследования и утилизации.

В зонах, где оно хранилось, организованы карантинные и профилактические мероприятия.

Расследуется дело по ч. 1 ст. 249 УК России (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Ранее стало известно, что в Чувашии госпитализированы два пациента с сибирской язвой.

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