СК: специалисты Роспотребнадзора изъяли заражённое сибирской язвой мясо в Чувашии
- РИА Новости
По информации СК, житель деревни Старое Акташево в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, заражённого сибирской язвой. В результате сибирской язвой заразились несколько человек.
«Установлено, что указанное мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления», — заявили в СК.
Сотрудники Роспотребнадзора изъяли мясо для исследования и утилизации.
В зонах, где оно хранилось, организованы карантинные и профилактические мероприятия.
Расследуется дело по ч. 1 ст. 249 УК России (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).
Ранее стало известно, что в Чувашии госпитализированы два пациента с сибирской язвой.