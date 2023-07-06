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Иммунолог Болибок: риска эпидемического распространения сибирской язвы нет

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.
Иммунолог Болибок: риска эпидемического распространения сибирской язвы нет
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«Методика борьбы уже отработана, и неблагополучные в этом плане районы хорошо изучены. Единичные же случаи заражения происходят при контакте с больными животными в тех местах, где они обитают», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, споры сибирской язвы долго сохраняются в почве.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.

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