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Почти 50 миллионов россиян получили цифровой полис ОМС с начала года

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Почти 50 млн граждан России получили цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) с начала текущего года.
Почти 50 миллионов россиян получили цифровой полис ОМС с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © danchooalex

Об этом информирует пресс-служба Минцифры России в Telegram.

Уточняется, что 50 млн — это половина всех пользователей портала госуслуг.

«Жители новых регионов тоже могут получить цифровой полис на портале», — говорится в сообщении.

Ранее кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со своими сторонниками заявил, что московская система госуслуг «Мои документы» является лучшей в мире.

Также в Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появился сервис оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ физическими лицами.

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