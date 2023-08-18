Почти 50 миллионов россиян получили цифровой полис ОМС с начала года
- Gettyimages.ru
- © danchooalex
Об этом информирует пресс-служба Минцифры России в Telegram.
Уточняется, что 50 млн — это половина всех пользователей портала госуслуг.
«Жители новых регионов тоже могут получить цифровой полис на портале», — говорится в сообщении.
Ранее кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со своими сторонниками заявил, что московская система госуслуг «Мои документы» является лучшей в мире.
Также в Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появился сервис оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ физическими лицами.