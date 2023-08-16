Собянин заявил, что система госуслуг в Москве является лучшей в мире
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
«Можно нас, конечно, критиковать, что мы ещё не всё сделали (дистанционным. — RT), но лучше нас в мире никто не сделал», — отметил чиновник.
Он также добавил, что среднее ожидание в очереди в МФЦ составляет всего три минуты.
«Это фантастика», — поделился Собянин.
Ранее в Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появился сервис оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ физическими лицами.