Собянин заявил, что система госуслуг в Москве является лучшей в мире

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со своими сторонниками заявил, что московская система госуслуг «Мои документы» является лучшей в мире.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Можно нас, конечно, критиковать, что мы ещё не всё сделали (дистанционным. — RT), но лучше нас в мире никто не сделал», — отметил чиновник.

Он также добавил, что среднее ожидание в очереди в МФЦ составляет всего три минуты.

«Это фантастика», — поделился Собянин.

Ранее в Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появился сервис оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ физическими лицами.