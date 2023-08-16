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Собянин заявил, что система госуслуг в Москве является лучшей в мире

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Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со своими сторонниками заявил, что московская система госуслуг «Мои документы» является лучшей в мире.
Собянин заявил, что система госуслуг в Москве является лучшей в мире
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

«Можно нас, конечно, критиковать, что мы ещё не всё сделали (дистанционным. — RT), но лучше нас в мире никто не сделал», — отметил чиновник.

Он также добавил, что среднее ожидание в очереди в МФЦ составляет всего три минуты.

«Это фантастика», — поделился Собянин.

Ранее в Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появился сервис оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ физическими лицами.

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