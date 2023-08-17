В Самаре создали устройство моделирования кровяного потока в артериях
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».
По словам автора проекта, директора Международного научно-образовательного центра кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольги Германовой, устройство представляет собой замкнутую систему, которая имитирует артериальный сосуд.
Устройство будет использоваться для изучения гемодинамики артериальных сосудов при правильном сердечном ритме и аритмиях.
Ранее врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Вадим Закиев рассказал о норме артериального давления.