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В Самаре создали устройство моделирования кровяного потока в артериях

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва создали устройство моделирования кровяного артериального потока.
В Самаре создали устройство моделирования кровяного потока в артериях
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

По словам автора проекта, директора Международного научно-образовательного центра кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольги Германовой, устройство представляет собой замкнутую систему, которая имитирует артериальный сосуд.

Устройство будет использоваться для изучения гемодинамики артериальных сосудов при правильном сердечном ритме и аритмиях.

Ранее врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Вадим Закиев рассказал о норме артериального давления.

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