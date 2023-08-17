На Урале самую высокую зарплату в школах получают завучи и учителя русского

В пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru рассказали, что в Свердловской области самые высокие зарплаты в сфере среднего образования предлагают завучам начальной школы, учителям русского языка, литературы и начальных классов — 60—70 тыс. рублей.

Об этом сообщает URA.RU.

«Преподавателям математики, окружающего мира, изо или технологии готовы платить на Среднем Урале от 50 тыс. до 60 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Также по данным hh.ru, в Калининградской области с начала августа разместили 630 вакансий с частичной занятостью. Об этом информирует «Янтарный край».

Так, редактору текстов для нейросети готовы предложить от 75 тыс. рублей на руки, специалисту удалённой обработки и ввода данных по автострахованию — до 80 тыс., удалённому менеджеру — до 89 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что самые большие зарплаты пенсионерам предложили в сферах строительства и недвижимости — 88 тыс. рублей, следует из данных сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».