Пятеро пострадавших при взрыве в ХМАО находятся в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона в Telegram.
«В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших», — уточняется в сообщении.
Также утверждается, что медицинская помощь оказывается в полном объёме.
«Врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшим», — заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что СУ СК по ХМАО возбудил уголовное дело после взрыва на нефтяном месторождении.
Также URA.RU сообщало, что врачи московского ожогового центра имени Вишневского подключились к спасению пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО.