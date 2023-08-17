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Пятеро пострадавших при взрыве в ХМАО находятся в тяжёлом состоянии

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Пятеро пострадавших при взрыве на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.
Пятеро пострадавших при взрыве в ХМАО находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона в Telegram.

«В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших», — уточняется в сообщении.

Также утверждается, что медицинская помощь оказывается в полном объёме.

«Врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшим», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что СУ СК по ХМАО возбудил уголовное дело после взрыва на нефтяном месторождении.

Также URA.RU сообщало, что врачи московского ожогового центра имени Вишневского подключились к спасению пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО.

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