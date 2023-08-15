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В Югре возбудили дело после взрыва на нефтяном месторождении

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В СК по Ханты-Мансийскому автономному округу заявили о возбуждении уголовного дела после взрыва на нефтяном месторождении.
В Югре возбудили дело после взрыва на нефтяном месторождении
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в своём Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшие по неосторожности смерть человека)», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, вечером 14 августа на участке месторождения нефти, расположенном на 80 км автодороги Нягань — Талинка, вследствие нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ произошёл порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось.

В результате происшествия от полученных повреждений один работник организации скончался, несколько человек доставлены в медицинские учреждения округа.

Ранее сообщалось, что на Талинском месторождении в Югре произошёл пожар.

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