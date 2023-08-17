Врач Шарипова посоветовала перед школой сделать тест на туберкулёз ребёнку

Педиатр Детской клиники «РЖД-Медицина» Ильмира Шарипова рассказала о прививках, которые необходимо сделать ребёнку перед школой.

В беседе с «Российской газетой» педиатр рассказала, что перед школой каждый ребёнок должен пройти тест на туберкулёз. При этом вакцину от заболевания, согласно Национальному календарю вакцинирования, ставят на третьи — седьмые сутки после рождения, а также в семь и четырнадцать лет.

Детям в возрасте от шести до семи лет делают вторую вакцину от кори, краснухи и паротита.

Кроме того, проводятся ревакцинации от дифтерии, коклюша, столбняка и отдельно ревакцинация от полиомиелита.

Шарипова дала советы родителям, чтобы подготовить ребёнка к вакцинации.

По словам врача, вакцинация должна проводиться полностью здоровому ребёнку, а после простуды должно пройти не менее двух недель.

Также Шарипова советует не ранее чем за 30 дней до проведения прививки выполнить клинический анализ крови и мочи.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии начинается подготовка к кампании по вакцинации от гриппа. Планируется привить более 860 тыс. человек, или 60% населения.