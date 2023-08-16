В Удмуртии рассказали о подготовке к кампании по вакцинации от гриппа

В Удмуртии начинается подготовка к кампании по вакцинации от гриппа. Планируется привить более 860 тыс. человек, или 60% населения.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-премьера правительства республики Эльвиры Пинчук.

В ближайшее время в регион поступит партия вакцин для детей и взрослых.

Бесплатно вакцинироваться можно с 1 сентября в поликлинике по месту жительства.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.