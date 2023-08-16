В Удмуртии рассказали о подготовке к кампании по вакцинации от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-премьера правительства республики Эльвиры Пинчук.
В ближайшее время в регион поступит партия вакцин для детей и взрослых.
Бесплатно вакцинироваться можно с 1 сентября в поликлинике по месту жительства.
Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.