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В Удмуртии рассказали о подготовке к кампании по вакцинации от гриппа

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В Удмуртии начинается подготовка к кампании по вакцинации от гриппа. Планируется привить более 860 тыс. человек, или 60% населения.
В Удмуртии рассказали о подготовке к кампании по вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-премьера правительства республики Эльвиры Пинчук.

В ближайшее время в регион поступит партия вакцин для детей и взрослых.

Бесплатно вакцинироваться можно с 1 сентября в поликлинике по месту жительства.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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