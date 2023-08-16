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Дорогостоящие лекарства в Крыму получили 76 детей с начала года

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Дорогостоящие лекарства в Крыму получили 76 детей с начала 2023 года благодаря сотрудничеству регионального Минздрава и фонда «Круг добра».
Дорогостоящие лекарства в Крыму получили 76 детей с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Арсена Зиядинова.

«Фонд создан по поручению президента России Владимира Путина для оказания медпомощи детям с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Его деятельность — это большой прорыв. За этот год 76 крымчан до 18 лет смогли получить дорогостоящие препараты на сумму более 860 млн рублей», — заявил Зиядинов.

По его словам, в 2023 году число препаратов устанавливается в соответствии с потребностями каждого получателя.

Ранее в Минздраве Республики Крым рассказали, как льготники могут получить набор социальных услуг: бесплатные лекарства, медицинские изделия, а также путёвки в санатории.

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