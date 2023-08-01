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Минздрав Крыма рассказал, как льготники могут получить бесплатные лекарства

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В Минздраве Республики Крым рассказали, как льготники могут получить набор социальных услуг: бесплатные лекарства, медицинские изделия, а также путёвки в санатории.
Минздрав Крыма рассказал, как льготники могут получить бесплатные лекарства
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Об этом сообщает «Крым 24».

Кроме того, в набор входят продукты лечебного питания для детей-инвалидов и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Набор социальных услуг могут получить ветераны и участники Великой Отечественной войны и боевых действий, а также инвалиды.

В Минздраве отметили, что для получения набора необходимо написать заявление в Социальный фонд России. При этом льготник имеет право выбрать, в какой форме получать социальную помощь — в виде денежных средств или товаров.

Ранее в департаменте социальной защиты населения сообщили, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) региональным материнским капиталом воспользовались 26 800 женщин за 11 лет.

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