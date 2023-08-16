Врач Платунова посоветовала следить за пульсом и количеством выпитой воды в жару

Врач-кардиолог Амина Платунова в беседе с RT рассказала, какие группы людей находятся в зоне риска в период жаркой погоды.

«Жара в первую очередь особенно опасна для детей, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь, инсульты, инфаркты в анамнезе или высокие их риски», — рассказала врач.

По её словам, для таких людей «жизненно необходимо» максимально избегать нахождения на улице в самые жаркие часы.

«Я бы не рекомендовала выходить с 10:00 — 10:30 утра и до 17:00 — 18:00», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что если есть необходимость выйти на улицу в этот период, то следует перемещаться в кондиционируемом транспорте или находиться в тени.

Также собеседница RT напомнила о важности головного убора, который «соответствует погоде».

«Следить за давлением, пульсом, количеством выпитой воды, чтобы избежать обезвоживания, не забывать принимать свои привычные препараты. При ухудшении самочувствия обращаться к лечащему врачу», — заключила Платунова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что в четверг, 17 августа, в столичном регионе начнётся заметное повышение температуры, а наиболее высокие значения прогнозируются в конце рабочей недели.