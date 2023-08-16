Узнать больше

На Ставрополье 17 и 18 августа прогнозируют жару до +37 °С

Короткая ссылка
В Ставропольском крае 17 и 18 августа ожидается жара до +37 °С. По словам синоптиков, порывы ветра в эти дни могут достигать 10 м/с.
На Ставрополье 17 и 18 августа прогнозируют жару до +37 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Уточняется, что 17 августа температура воздуха в крае составит +32...+37 °С. 18 августа воздух прогреется до +36 °С.

Отмечается, что 17—18 августа в столице Ставрополья будет солнечно, температура — до +33 °С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что на текущей неделе в Московский регион вернётся жара до +29 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить