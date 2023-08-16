На Ставрополье 17 и 18 августа прогнозируют жару до +37 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Уточняется, что 17 августа температура воздуха в крае составит +32...+37 °С. 18 августа воздух прогреется до +36 °С.
Отмечается, что 17—18 августа в столице Ставрополья будет солнечно, температура — до +33 °С.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что на текущей неделе в Московский регион вернётся жара до +29 °С.