Синоптик Вильфанд предупредил о повышении давления на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе на предстоящей неделе.

Специалист отметил, что в понедельник погода продолжит тот режим, который сформировался в воскресенье.

«Ночные температуры +13...+15 °С, дневные +22...+24 °С. Облачно и кратковременный дождь. Кратковременные дожди прогнозируются и в Москве, и в Подмосковье», — рассказал Вильфанд.

Но, по его словам, уже во вторник циркуляция воздуха начнёт меняться.

«Будет подрастать давление, а это значит, что небо будет освобождаться от облаков. Будет больше солнца, и температура повысится на один-два градуса. Уже в целом диапазон температур в Москве и Московской области +24...+28 °С. В среду ещё на градус выше +24...+29 °С и переменная облачность без осадков», — добавил синоптик.

Собеседник RT также обратил внимание на то, что в четверг начнётся более заметное повышение температуры.

«Ожидается +25...+30 °С... Наиболее высокие значения прогнозируются в конце рабочей недели. По расчётам, в Московском регионе, включая и область, температура будет в диапазоне +26...+31 °С. Возможны переменная облачность и кратковременные осадки... В четверг и пятницу температура будет выше нормы на пять-шесть градусов», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве 12 и 13 августа.