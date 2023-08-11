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Метеоролог Позднякова заявила, что в Москве 12 и 13 августа ожидаются дожди

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на предстоящие выходные.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Позднякова добавила, что днём 12 августа температура ожидается в пределах +23...+25 °С, ночью — +17...+20 °С, а также осадки.

При этом в воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди, температура в Москве сохранится днём +22 °С, а ночью — в пределах +15...+17 °С.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ночью в воскресенье и понедельник, 13 и 14 августа, температура воздуха опустится до +6...+11 °С.

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