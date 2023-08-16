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Диетолог Соломатина: частые перекусы могут быть причиной недостатка сна

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, о каких проблемах сигнализируют частые перекусы. По словам специалиста, человек заедает стресс, если испытывает недостаток сна.
Диетолог Соломатина: частые перекусы могут быть причиной недостатка сна
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Неправильный сон или его недостаток также провоцируют это. Кортизол («гормон стресса». — RT) вместо того, чтобы снижаться, остаётся надолго и стимулирует к поиску высокоэнергетической еды», — уточнила врач.

Также частые перекусы могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой.

«Если есть проблемы с щитовидной железой, то сдать анализы и выяснить, как там обстоят дела», — посоветовала Соломатина.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.

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