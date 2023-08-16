Диетолог Соломатина: частые перекусы могут быть причиной недостатка сна

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, о каких проблемах сигнализируют частые перекусы. По словам специалиста, человек заедает стресс, если испытывает недостаток сна.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Неправильный сон или его недостаток также провоцируют это. Кортизол («гормон стресса». — RT) вместо того, чтобы снижаться, остаётся надолго и стимулирует к поиску высокоэнергетической еды», — уточнила врач.

Также частые перекусы могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой.

«Если есть проблемы с щитовидной железой, то сдать анализы и выяснить, как там обстоят дела», — посоветовала Соломатина.

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