Диетолог Соломатина: частые перекусы могут быть причиной недостатка сна
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Неправильный сон или его недостаток также провоцируют это. Кортизол («гормон стресса». — RT) вместо того, чтобы снижаться, остаётся надолго и стимулирует к поиску высокоэнергетической еды», — уточнила врач.
Также частые перекусы могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой.
«Если есть проблемы с щитовидной железой, то сдать анализы и выяснить, как там обстоят дела», — посоветовала Соломатина.
Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.