Хирург Акулова: ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания
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«К повышенной ломкости сосудов (особенно капилляров) приводит сахарный диабет. Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, к гематомам склонны и пациенты, которые длительное время принимают кроверазжижающие препараты.
Кроме того, склонность к синякам возрастает с возрастом.
Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов, в частности это постоянное чувство голода и жажды.