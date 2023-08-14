Узнать больше

Хирург Акулова: ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания

Короткая ссылка
Сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова заявила, что ломкость сосудов может возникать из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С и Р.
Хирург Акулова: ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

«К повышенной ломкости сосудов (особенно капилляров) приводит сахарный диабет. Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, к гематомам склонны и пациенты, которые длительное время принимают кроверазжижающие препараты.

Кроме того, склонность к синякам возрастает с возрастом.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов, в частности это постоянное чувство голода и жажды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить