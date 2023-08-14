Хирург Акулова: ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания

Сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова заявила, что ломкость сосудов может возникать из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С и Р.

«К повышенной ломкости сосудов (особенно капилляров) приводит сахарный диабет. Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, к гематомам склонны и пациенты, которые длительное время принимают кроверазжижающие препараты.

Кроме того, склонность к синякам возрастает с возрастом.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов, в частности это постоянное чувство голода и жажды.