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В РСТ подчеркнули, что регионы должны самостоятельно определять ставку курортного сбора

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Ангелина Шурпина
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал поручение президента России Владимира Путина, согласно которому к 15 декабря правительство должно представить изменения в законодательство, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.
В РСТ подчеркнули, что регионы должны самостоятельно определять ставку курортного сбора
  • Gettyimages.ru
  • © Gonzalo Azumendi

«На сегодня в эксперименте помимо четырёх регионов, которые были ранее (Крым, Краснодарский край, Алтайский край и Ставропольский край), дополнительно участвуют ещё Санкт-Петербург с 1 апреля 2024 года и федеральная территория «Сириус», — рассказал специалист.

При этом эксперт напомнил, что эксперимент в Крыму формально действует, но реально сбор не введён. 

По его словам, основное требование, которого добивались в РСТ, — чтобы регионы самостоятельно определяли ставку курортного сбора, от нуля до 100 рублей.

«Подходы разные, средства получают, используют их по решению субъектов в основном на благоустройство, так оно будет и в дальнейшем. Каждая территория решит локальные вопросы», — рассказал Барзыкин.

Ранее стало известно о том, что по поручению президента России Владимира Путина к 15 декабря правительство страны должно представить изменения в законодательство, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.

В декабре 2022 года председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о намерениях властей республики продлить введённый мораторий на установление курортного сбора в регионе.

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