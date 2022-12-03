В Крыму заявили о планах продлить мораторий на курортный сбор в регионе

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о намерениях властей республики продлить введённый мораторий на установление курортного сбора в регионе.

«В нынешних условиях, когда у нас нет авиаперевозок и Крымский мост находится в ремонте, мы продлим этот мораторий. Вернёмся к этой теме, когда всё стабилизируется», — сказал он ТАСС.

По словам Константинова, власти не против самого сбора, но на данный момент считают, что вводить его было бы преждевременно.

Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект, в котором содержится положение о туристическом сборе, его предлагается сделать бессрочным, а каждый регион сможет вводить его по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа.

23 ноября Госдума приняла закон, расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, распространив действие положений на Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».