Госдума приняла закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге и на территории «Сириус»
- РИА Новости
Как пишет Интерфакс, в настоящее время эксперимент проводится в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Закон также продлевает срок эксперимента до 31 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект, в котором содержится положение о туристическом сборе, его предлагается сделать бессрочным, а каждый регион сможет вводить его по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа.