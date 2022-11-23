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Госдума приняла закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге и на территории «Сириус»

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Госдума приняла закон, расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, распространив действие положений на Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».
Госдума приняла закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге и на территории «Сириус»
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс, в настоящее время эксперимент проводится в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Закон также продлевает срок эксперимента до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект, в котором содержится положение о туристическом сборе, его предлагается сделать бессрочным, а каждый регион сможет вводить его по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа.

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