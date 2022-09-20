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В Госдуме предлагают распространить курортный сбор на все регионы страны

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В Госдуму хотят внести законопроект, в котором содержится положение о туристическом сборе, его предлагается сделать бессрочным, а каждый регион сможет вводить его по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа.
В Госдуме предлагают распространить курортный сбор на все регионы страны
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет «Парламентская газета».

«К нам обращались из многих регионов, где хотели бы ввести такой сбор. В Санкт-Петербург в этом году приехало огромное количество туристов, нагрузка на инфраструктуру серьёзно увеличилась, и в этом смысле турсбор для подобных регионов является абсолютно оправданным. Речь, конечно, идёт и о других субъектах», — прокомментировала зампред комитета по туризму Наталья Костенко.

Размер турсбора в регионах не превышает 50 рублей. Важно, по словам депутата, и то, что деньги остаются там, где собираются, то есть в конкретном муниципалитете.

«Во-первых, введение сбора будет делом для каждого региона добровольным. А во-вторых, ко второму чтению мы подумаем, как сделать платёж удобнее, возможно, его получится проводить электронно», — отметила депутат.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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